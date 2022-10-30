شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الشهيد أحمد منسى.. وزارة الشباب والرياضة تواصل جولاتها بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت اللجنة الموفدة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمحافظة شمال سيناء لمتابعة تطوير وتكثيف ورصد الأنشطة الرياضية والشبابية، أعضاء برلمان الشباب وفريق التطوع فى مركز شباب المنسي، خلال زراعة 100 شجرة مثمرة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، "إتحضر للأخضر"، وتأتى المبادرة ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030".

وواصلت اللجنة المكلفة من وزير الشباب والرياضة بتطوير الأنشطة بمراكز شباب شمال سيناء، والتى تضم إيهاب حسن مستشار وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين ومسئولي الربط الإلكتروني، وكليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة، جوالاتها التفقدية لليوم الخامس علي التوالي، حيث تفقدت اللجنة مركز شباب الجناين، و مقر مركز الشباب احمد المنسي والذي يتكون من طابقين حجر إدارية وقاعة تدريب، وصالات متعددة الأغراض، وبلغت تكلفتهم الإنشائية 4 ملايين و400 ألف جنيه.

كما تضمنت الفعاليات التى أقيمت في المثلث الأخضر بمنطقة رمانة، ماراثون الدراجات الذي بدأ من مركز شباب الشهيد أحمد المنسي إلي مركز شباب قاطية بمسافة 4 كيلو متر بمشاركة 200 شاب تحت شعار "كلنا معاك يا ريس"، كما نظم مركز شباب قاطية، معرض للمشغولات البدوية والتراثية والمنتجات الزراعية وماكينات السرفلة والخياطة، بالإضافة لمشاركة المركز فى معارض خارج المحافظة خلال إقامة معارض وزارة الشباب، كما شارك المركز المعرض بتقديم المشغولات اليدوية البدوية التراثية التابع لإدارة الطلائع شعبة الهوايات الإنتاجية.

يأتي ذلك بهدف تمكين المرأة السيناوية واكتسابهم بالمهارات والخبرات اللازمة، واستثمار طاقاتهم الإبداعية وفتح افاق جديدة لبدء مشروعات خاصة بهم، في ظل اهتمام الدولة المصرية لاحياء المهن التراثية ودعم صناعتها.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ تدريبات برنامج مشواري المهارات الحياتية، بمركز شباب قاطيه، لأعضاء مركز الشباب لعدد 50 شابا وفتاة، للمراحلة العمرية من 10 حتى 17 عاما، من خلال "الإدارة المركزية لتمكين الشباب"، والذي يستهدف إعداد الشباب لسوق العمل الحر وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة المهارات الشخصية ، و مه مهارات التعامل مع الأخرين، و مهارات التفكير الابتكاري، والمهارات الجاهزة للعمل.

كما اشتملت متابعة اللجنة الوزارية، تنفيذ ورشة عمل بعنوان "التصدي الشائعات" وتنمية الوعي الثقافي والسياسي، بمشاركة أعضاء برلمان مركز شباب قاطية، يأتى ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية المستمرة لمواجهة الشائعات المغلوطة لما لها من تأثيرات على الامن القومى للبلاد، كما تم تنفيذ ورش عمل أخري لمناقشة توصيات المؤتمر الإقتصادي تحت عنوان" كن واعيا .. تكن قائدا" ، وتضمنت عدة نقاط هامه تخص السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

تضمنت الجولة، زيارة تفقدية لمركز شباب سالم الهرش، والمعسكر الكشفي الذي يقدم دورة تدريبية في كيفية عمل خيمة كشفية و سور ممر خشبي لاستقبال ضيوف المعسكر، كما قدم فريق "قادرون بإختلاف" الدبكة السيناوية المعروف بها أهالي المحافظة.

وتابعت اللجنة عروض الكاراتية من مركز شباب رمانة، بقيادة إسلام عرابي كاتا - كاتا جماعي كوميتيه أنبو – مكس، كما تم عرض مسرح للعرائس تنفيذ أستاذة بشرى أحمد إدارة الطلائع ، وفي نهاية الجولة تم تكريم الشباب المشاركين في برنامج تحدي الشباب.