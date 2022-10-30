كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر الأولمبى وإيسواتينى بتصفيات أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأولمبى، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الإسكندرية، إيسواتيني فى المباراة الحاسمة بإياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمقرر إقامتها منتصف العام المقبل بالمغرب.

س: كيف استعد منتخب مصر الأولمبى للمباراة؟

ج: المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي عقد مؤتمرا أمس الأول، تحدث فيه المدرب عن المباراة وأهميتها، وسمح بتواجد وسائل الإعلام فى التدريبات لمدة ربع ساعة، وأكد صعوبة المهمة وجاهزية اللاعبين لخوض التحدى.

س: ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام إيسواتينى؟

ج: من المنتظر أن يبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون، حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، ورباعي الدفاع أحمد عيد، عبد الرحمن رشدان، محمد طارق، محمد أشرف بكرى، وفي الوسط العربي بدر وعبد الغني محمد ومحمود صابر، وفى الهجوم الثلاثي مصطفى سعد ميسي، إبراهيم عادل، وأسامة فيصل.

س: ماذا ينتظر منتخب مصر الأولمبى حال الفوز على إيسواتينى؟

ج: منتخب مصر ينتظر الفوز على إيسواتيني بالدور الثانى من التصفيات، ليصعد للدور الثالث والأخير ليواجه الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون فى الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023.

س: ما هى تعليمات ميكالى المدير الفنى للاعبين قبل المباراة؟

ج: شهدت الأيام الأخيرة محاضرات مكثفة من البرازيلي ميكالي مع اللاعبين، حذرهم فيها من ظاهرة إهدار الفرص، وطالبهم بإنهاء المباراة فى وقتها الأصلي دون الدخول فى حسابات ضربات الترجيح المعقدة.

يذكر أن الفائز من مراحل التصفيات الثلاثة يصعد مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب، ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.