شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين حراس الإسماعيلى لاستعادة الثقة ومصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السعودي أسامة الحمدان، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مع لاعبيه على هامش المران الذى أقيم مساء أمس، السبت، على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.

يأتى ذلك من أجل تحفيزهم وحثهم على أهمية استعادة الثقة لتقديم مردود إيجابي لصالح الفريق سعيًا وراء مصالحة الجماهير.

كما أجرى الحمدان تدريبات قوية منها كيفية تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق فى المباراتين السابقتين أمام الأهلي وغزل المحلة.

يذكر أن الدراويش يضم فى حراسة مرماه الرباعي محمد فوزى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو والصاعد عبد الله جمال.