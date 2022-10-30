شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يصل الجزائر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 العاصمة الجزائرية استعدادا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وسيبدأ المنتخب بقيادة محمد وهبة المدير الفني معسكرا مغلقا مبكرا هناك يتخلله مواجهة منتخب الناشئين الجزائري وديا يوم 2 نوفمبر.
ويفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الليبي 8 نوفمبر، قبل مواجهة المنتخب التونسي 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المغربي 14 نوفمبر.
وتضم القائمة 25 لاعباً وهم:
في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم
خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبدالمنعم وعمرو محمد وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وتيبو غبريال.
خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان عبدالفتاح وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.
وخط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.