منتخب الناشئين يصل الجزائر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الليبي 8 نوفمبر، قبل مواجهة المنتخب التونسي 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المغربي 14 نوفمبر.

محمد يوسف

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