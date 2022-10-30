رغم عودته للتدريبات.. النني يواصل غيابه عن قائمة آرسنال أمام نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

واصل المصري محمد النني، نجم وسط آرسنال، غيابه عن قائمة الفريق اللندني التي تواجه نوتنجهام فورست اليوم الأحد ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، رغم عودته للتدريبات.

ويغيب النني عن آرسنال بسبب الإصابة منذ مباراة فولهام في الجولة الرابعة من المسابقة، أغسطس الماضي.

وعاد النني إلى تدريبات آرسنال لأول مرة أمس السبت.

لكنه واصل الغياب عن القائمة التي ستواجه نوتنجهام فورست على ملعب "الإمارات"، إذ فضل الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، عدم المخاطرة باللاعب ورفض حتى جلوسه على دكة البدلاء.

ويقود البرازيلي جابرييل جيسوس هجوم الفريق ضد نوتنجهام.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، صاحب الصدارة المؤقتة بـ12 مباراة.

تشكيل آرسنال لمباراة نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بينيامين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، تاكيهيرو توماياسو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، بوكايا ساكا، جابرييل جيسوس.