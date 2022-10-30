الخليج 365 يكشف.. كم يحصل كولر ولاعبو الأهلي بعد الفوز بالسوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قررت إدارة الأهلي صرف شهر مكافأة للجهاز الفني للفريق بعد الفوز ببطولة كأس السوبر المحلي على حساب الزمالك.

وتوج الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.

وعلم مراسل الخليج 365 اليوم الأحد أن تعاقد السويسري مارسيل كولر مع الأهلي ينص على حصوله على شهر مكافأة حال الفوز بأي بطولة عدا دوري الأبطال الأفريقي يحصل على 3 شهور مكافأة.

وقال المصدر إنه طبقاً للتعاقد، يحصل كولر ومعاونوه على 160 ألف يورو مكافأة نظير الفوز بالسوبر المصري وهو شيء طبيعي خاصة أنها تعد بطولة ولا تقاس بعدد المباريات حيث يحصل على شهر مكافأة حال الفوز بلقب الدوري أيضًا.

وأضاف "لائحة فريق الكرة تمنح اللاعبين الحق في الحصول على 60 ألف جنيه حال حصد لقب السوبر، ولكن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تبحث زيادة المقابل المادي وسوف يتم إقراره في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة".

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات غدًا الإثنين استعداداً لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.