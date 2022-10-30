الامارات | محمد صلاح يدخل القائمة الذهبية في تاريخ الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل النجم المصري محمد صلاح، تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه وأصبح ضمن قائمة العشرين الذهبية منذ إنطلاق المسابقة وحتى الأن.

ووصل محمد صلاح، للهدف رقم 124 في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول بجانب 50 تمريرة حاسمة، وبمجموع 174 هدفا ليدخل قائمة الدوري الإنجليزي التاريخية ويصبح ضمن أفضل 20 هدافا.

وأصبح محمد صلاح، أحد اللاعبين العشرين الذين شاركوا في تسجيل وصناعة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة بأكملها بالنظام القديم والحديث.

وانفرد محمد صلاح بالمركز الثاني في تاريخ هدافي ليفربول التاريخيين في البريميرليج برصيد 122 هدفا وتخطى ستيفن جيرارد الذي أحرز 121 هدفا ويقترب من روبي فاولر صاحب المركز الأول برصيد 128 هدفا.