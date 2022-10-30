شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الجزائرى عبد الرحيم دغموم نجم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الجزائري عبد الرحيم دغموم أهدافه مع النادي المصري، بعدما سجل فى ثنائية فريقه أمام إنبي ليحصد الفريق البورسعيدي أول 3 نقاط فى مشواره بالدوري العام.

يعرف عبد الرحيم دغموم بخليفة رياض محرز فى الجزائر، وانتقل دغموم إلى النادي المصري فى الميركاتو الصيفي الماضي كأول صفقة صيفية ضمها الفريق الأخضر، قادماً من وفاق سطيف الجزائري.

ـ السن: 23 سنة

ـ القيمة التسويقية: 700 ألف يورو

ـ قيمة انتقاله إلى المصري: 277 ألف دولار

ـ عقده مع المصري: يمتد لـ 3 سنوات

ـ بدأ مسيرته الكروية مع وفاق سطيف الجزائري

ـ شارك في: 103 مباريات

ـ سجل: 9 أهداف

ـ صنع 15 هدفاً آخر

ـ شارك مع المصري في: 3 مباريات

ـ سجل هدفاً وحيداً.