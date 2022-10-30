شكرا لقرائتكم خبر عن 24 نوفمبر الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، 24 نوفمبر المقبل موعدا للجمعية العمومية العادية للاتحاد، وتم توجيه الدعوة لأعضاء العمومية لإخطارهم بموعد انعقادها.

ومن المقرر أن يتم خلال العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامى، ومكافأة المدير المالى، ومراقب الحسابات، وغيرها من الأمور التى تهم اللعبة.

وأصدرت الدائرة الاستئنافية بمركز التسوية والتحكيم المصري حكمها بصحة انتخابات الاتحاد المصري للتايكوندو التي عقدت يوم 11 ديسمبر 2021 وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 3 يوليو 2022 في الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق لعام 2022.

وكان رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أقام دعوى الاستئناف رقم 33 لسنة 5 ق 2022 وأقامت اللجنة الأولمبية المصرية دعوى الإستئناف رقم 34 لسنة 5 ق 2022 طعنا على الحكم الصادر بتاريخ بتاريخ 3 يوليو 2022 في الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق لعام 2022 والذي قضى ببطلان انتخابات اتحاد التايكوندو.

وصدر الحكم في الاستئناف المقدم من اتحاد التايكوندو واللجنة الأولمبية المصرية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في أول درجة وصحة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو وصحة الانتخابات التي أجريت وأسفرت عن رئاسة المستشار محمد مصطفى للاتحاد المصري للتايكوندو وإلزام المستأنف ضده بأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية للدعوى.