شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات محدودة فى تشكيل الأهلى أمام الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إجراء تغييرات محدودة في تشكيل الفريق خلال مباراة الداخلية ببطولة الدوري، وينوي كولر الحفاظ على ثبات التشكيل الذي يخوض به المباريات الحالية باستثناء بعض التغييرات الاضطرارية للإصابة أو الإيقاف.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري بإستاد السويس الجديد، وهي المباراة التي يرغب فيها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدوري بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي في مباراة الداخلية للإيقاف بعدما تعرض للطرد في مباراة الأسماعيلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري حيث تم إيقافه مباراتين، غاب عن الأولى أمام أسوان وسيغيب عن لقاء الداخلية المقبل.

ويُفضل المدرب السويسري عدم إجراء تغييرات كثيرة في التشكيل لذا ستكون التغييرات أمام الداخلية بسيطة بسبب غياب طاهرمحمد طاهر وفي إنتظار موقف محمد عبد المنعم.

على صعيد متصل، يناقش السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق موقف وترتيبات الجراحة التى سيخضع لها محمد عبد المنعم لاعب الفريق "فى الأنف" خلال الأيام_وربما الساعات_ المقبلة.

ويبحث كولر مع أبوعبلة موعد الجراحة وغيرها من الترتيبات التى تتعلق بمشاركة اللاعب في التدريبات والمباريات بعد هذه الجراحة.

فى هذا الشأن، قال الدكتور أحمد أبوعبلة، إنه يجرى الترتيبات اللازمة تمهيداً لخضوع محمد عبد المنعم لجراحة فى الأنف بعدما تعرض لكسر تسبب فى اعوجاج بعظمة الأنف.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة ظهر أمس، السبت، بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

ونجح الأهلي فى تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.