شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف البطولة العربية لرواد تنس الطاولة ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القطرى محمد عبد الله صالح، أمين السر المساعد للاتحاد العربي لكرة الطاولة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، الاتفاق مع الاتحاد المصري للعبة لتنظيم النسخة الأولى من البطولة العربية للرواد فى القاهرة ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة بالتوازي مع منافسات بطولة الأندية العربية التى من المقرر أن يشارك بها 22 فريقا فى مسابقة الرجال و16 فريقا ببطولة السيدات حتى الآن، والتى ستلعب في مجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وتحدث "صالح" فى تصريحاته على هامش زيارته لمتابعة بطولة مصر الدولية قائلا، "الاتحاد المصري من الاتحادات الفعالة بشدة على الصعيدين العربي والدولي، عودة مصر من جديد لتنظيم البطولات الدولية للشباب والناشئين بمثابة نقطة تحول لهؤلاء اللاعبين من جميع الدول العربية لتأهيلهم للحدث الأكبر وهو بطولة العالم".

وأضاف، "هناك العديد من التطورات التي حدثت على المباني الرياضية في مصر مع إنشاء العديد من الصالات في محافظات مختلفة، بالإضافة إلى تحسين جودة الطرق والفنادق وهو ما يساهم فى إسناد تنظيم الأحداث في مختلف الرياضات إلى مصر، وظهر ذلك بوضوح خلال حديثي مع جميع الوفود المشاركة، كما أن مدير البطولة من جانب الدولي لتنس الطاولة أكد كذلك على توفير الاتحاد المصري لكافة التسهيلات لإنجاحها".

وأضاف لأنه "قبل 5 سنوات قام الاتحاد العربي بتنظيم بطولة المنتخبات في مصر، الآن حان الوقت لإقامة بطولة الأندية هنا بمشاركة 38 ناديا، وهو دليل على نجاح البطولة قبل أن تبدأ، وسأعلن خبرا حصريا لجميع عشاق تنس الطاولة، وتم استحداث البطولة العربية للرواد وستقام نسختها الأولى بالقاهرة ديسمبر المقبل".

وأوضح أنه "دائما ما تكون المنافسة في البطولات العربية للأندية شديدة نظرا لحضور مصنفين عالميين لتدعيم تلك الأندية، وهو ما يساهم فى إظهار قوة اللاعب العربي، كما حدث مع سيد لاشين لاعب النادي الأهلي في نسخة سابقة بتغلبه على بطل صيني من المصنفين الأوائل ويحقق اللقب لناديه".

وأردف "الاتحاد العربي يدعم مشاركة اللاعبين الشباب في البطولات الدولية المدرجة في أجندة WTT من أجل حصد أثر عدد من النقاط للمساهمة في تحسين تصنيفهم، ونحن سعداء بتنظيم تلك البطولات في الدول العربية مثل مصر وقطر والاردن وتونس والمغرب .

واختتم "المستوبات الفنية للفئات العمرية الصغيرة تكون متقاربة للغاية وهو ما ظهر في مباريات البطولة من حيث القوة في ظل مشاركة بعض الدول مثل الهند وإيطاليا وإسبانيا، لكن مستويات اللاعبين العرب وحاصة المصريين تبشر بإمكانية تحقيق ميدالية للعرب في بطولة العالم القادمة تحت 15 و19 عاما".