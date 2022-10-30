شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ذهبيات وفضيتان وبرونزية للأوناش فى ثالث أيام بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز بطل رفع الأثقال إسلام أبوالوفا ثلاث ذهبيات فى النطر والكلين والمجموع بوزن 81 كيلو جرام صباح اليوم ثالث أيام بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تنظمها مصر خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتي 1 نوفمبر المقبل.

وفي نفس الوزن أحرز محمد عبد المنعم فضيتين وبرونزية، فيما أضاف محمود جمال في وزن 96 كيلو جرام ثلاث ذهبيات أخرى فى النطر والكلين والمجموع.

انطلق منافسات البطولة الجمعة الماضى فى حضور رئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل وقيادات اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.