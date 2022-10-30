شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات العودة لمنافسات دور الثمانية لبطولة دورى سيدات السلة، والتى تبدأ منافسات الذهاب لها اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تقام مباريات العودة الأربعاء 2 نوفمبر المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

ووفقا للجدول، فإن الزمالك يواجه مدينة نصر، و جزيرة الورد مع البنك الاهلى، و6 أكتوبر يلتقى مع الاتحاد السكندرى، والزهور يواجه الصيد، وهليوبوليس يواجه سبورتنج، والطيران يواجه سموحة، بينما يلتقى الجزيرة مع الشمس والتأمين مع الأهلى.

ويقام الدور قبل النهائي يومى 6 و 8 نوفمبر بالإسكندرية، بينما يقام الدور النهائي يومى 13 و 15 من نفس الشهر، وحالة الحاجة إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل ستقام يوم 16 من الشهر نفسه.