شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تورينو ضد ميلان فى الدوري الإيطالي اليوم الأحد 30_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق ميلان الإيطالى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على تورينو، فى المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.



ومن المقرر أن تقام مباراة تورينو ضد ميلان على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، وستكون مذاعة على قناة AD SPORTS Premium 1.

ويحتل ميلان المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة خلف فريق نابولى صاحب الصدارة، حيث خاض الروسونيري 11 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة.

ويسعى فريق ميلان لمواصلة انتصاراته فى الكالتشيو، بعدما تغلب على ضيفه مونزا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2022-2023.

وحقق ميلان الفوز في سبع خلال آخر 8 مباريات في الدوري الإيطالي ضد الفرق الصاعدة حديثًا وتعادل وحيد.



وكان فريق ميلان، اقتنص فوزا ثمينا من مضيفه فريق هيلاس فيرونا، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

من ناحية أخرى، أعاد ميلان الإيطالي حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي من جديد بعدما استطاع تحقيق انتصار عريض على حساب مضيفه دينامو زغرب في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-0، على ملعب "ماكسيمير"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة 5 من دور المجموعات.

وارتقى نادي ميلان إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط أنعش بها أماله في التأهل للدور التالي بعدما جمعهما من تحقيق الانتصار في مباراتين والتعادل في واحدة وخسارة مواجهتين، وتسجيل 8 أهداف وتلقي 7.