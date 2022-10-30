بعد تصريحاته الأخيرة.. ميدو لفيريرا مدرب الزمالك: هو المفروض نلغي السوبر عشان خدت الدوري والكأس؟

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، رسالة إلى البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، وذلك بعد الخسارة أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري يوم الجمعة الماضي.

وفي فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بـ "انستجرام"، قال ميدو: "مباراة السوبر درس لفيريرا قبل اللاعيبة، وأول مرة اسمع تصريحات زي اللي قالها المدرب البرتغالي، هو المفروض نلغي السوبر عشان خدت الدوري والكأس؟."

وأضاف نجم الزمالك السابق: "فيريرا عمل أخطاء في مباراة السوبر ميعملهاش مدرب مبتدئ، ولكني واثق إن الزمالك هيظهر معدنه الحقيقي في المباريات المقبلة، وسوف يتخطى هذه الفترة".

وتابع: "أتمنى أن يلعب الزمالك مباراته في الدوري النهاردة مش بكرة، عشان اللاعيبة هتموت نفسها، وأعلم جيدا أن الجماهير هتساند الفريق بقوة في الماتشات الجاية ومتأكد من ده."

وشدد نجم المنتخب السابق: "لكن لازم نعرف حاجة، الزمالك هيفضل عظيم، والأهلي استحق يكسب السوبر بجدارة واستحقاق".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق إنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد المقاولون العرب، في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة.