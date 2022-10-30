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اتحاد الاسكواش يعلن قائمة المشاركين فى بطولة إنجلترا للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين فى بطولة إنجلترا الدولية المفتوحة للناشئين والناشئات للمراحل السنية تحت 11 + 13 + 15 سنة ناشئين وناشئات. علماً بأنه سيتم الإعلان عن اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة لمرحلتى تحت 17 + 19 سنة ناشئين وناشئات فى وقت لاحق.

 

وجاءت القائمة المعلنة كالتالي:

 

الاسكواش (1)
الاسكواش (1)

الاسكواش (2)
الاسكواش (2)

الاسكواش (3)
الاسكواش (3)


تحت 11 سنة: ناشئين (مالك أحمد ـ آسر عبد الله ـ معز المغازي ـ حازم ثروت ـ عمرو مصطفى)

ناشئات (حبيبة وائل ـ جوري عصام ـ فريدة محمد ـ تاليا شريف ـ يارا اسماعيل)

تحت 13 سنة:ناشئين ( مالك محمد ـ ياسين إبراهيم ـ براء عبد الكريم ـ إياد وليد ـ محمد أشرف )

ناشئات (راما النجار ـ ريناد هيثم ـ زينة محمد ـ مليكة تيمور ـ حبيبة أحمد)

تحت 15 سنة: ناشئين (سيف الدين رفاعي ـ حسن المنشاوي ـ أدم إسماعيل ـ مروان محمود ـ كريس ألبير )

ناشئات (رقية أحمد ـ جنى هيثم ـ فريدة وليدـ سهيلة حازم ـ ملك سمير)

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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