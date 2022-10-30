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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن قائمة المشاركين فى بطولة إنجلترا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين فى بطولة إنجلترا الدولية المفتوحة للناشئين والناشئات للمراحل السنية تحت 11 + 13 + 15 سنة ناشئين وناشئات. علماً بأنه سيتم الإعلان عن اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة لمرحلتى تحت 17 + 19 سنة ناشئين وناشئات فى وقت لاحق.
وجاءت القائمة المعلنة كالتالي:
الاسكواش (1)
الاسكواش (2)
الاسكواش (3)
تحت 11 سنة: ناشئين (مالك أحمد ـ آسر عبد الله ـ معز المغازي ـ حازم ثروت ـ عمرو مصطفى)
ناشئات (حبيبة وائل ـ جوري عصام ـ فريدة محمد ـ تاليا شريف ـ يارا اسماعيل)تحت 13 سنة:ناشئين ( مالك محمد ـ ياسين إبراهيم ـ براء عبد الكريم ـ إياد وليد ـ محمد أشرف )
ناشئات (راما النجار ـ ريناد هيثم ـ زينة محمد ـ مليكة تيمور ـ حبيبة أحمد)تحت 15 سنة: ناشئين (سيف الدين رفاعي ـ حسن المنشاوي ـ أدم إسماعيل ـ مروان محمود ـ كريس ألبير )
ناشئات (رقية أحمد ـ جنى هيثم ـ فريدة وليدـ سهيلة حازم ـ ملك سمير)