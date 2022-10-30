شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد 3 لاعبين خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عودة الثلاثي محمد هاشم ومحمد نصر قلبي الدفاع، ومحمد حسن لاعب الارتكاز، للمشاركة فى جانب من تدريبات الفريق الذى أقيم على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.

ويستعد الفريق خلال فترة التوقف الحالية لاستكمال مشواره ببطولة الدوري الممتاز بنسختها الجديدة والمشاركة ببطولة كأس الرابطة فى دورتها الثانية.

وتعرض الثلاثي للإصابة قبل أن يخضعوا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على الدفع بالثلاثي بشكل تدريجي لتجنب تعرضهم للإصابات وبدء استعادة جاهزيتهم مع الفريق قبيل إنطلاق المنافسات الرسمية.