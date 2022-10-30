شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه خطة الأهلى خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التى ستتوقف فيها بطولة الدوري.

وناقش كولر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المساعد له ترتيبات هذه المرحلة وجدول الدوري وفترة التوقف، والمدة التى سيحصل خلالها الفريق على راحة من التدريبات، وإمكانية إقامة مباريات ودية خلال هذه الفترة.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري باستاد السويس الجديد، وهى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدوري بعدما فاز فى الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.

وخاض فريق الأهلي مرانه أمس، السبت، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية‏ حيث تدرب الفريق بدون راحة حيث توجهت حافلة الأهلي من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏