شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يحذر لاعبى الطلائع من قوة زعيم الثغر قبل مواجهة الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء عبد العال، المدير الفني لطلائع الجيش، اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من قوة فريق الاتحاد السكندري، الذى لم يهزم خلال الجولتين الأولى والثانية بمسابقة الدورى، قبل مباراة الفريقين غداً.

وطالب علاء عبد العال لاعبيه بالتركيز وتفادى الأخطاء الدفاعية واستغلال أنصاف الفرص للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة عصر غد، الاثنين، بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر إقامتها باستاد الاسكندرية، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن علاء عبد العال قائمة المباراة التي تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

وحقق فريق الطلائع فوزاً بهدفين مقابل هدف على إنبى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز ، ويتطلع علاء عبد العال لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى فى المسابقة.

وخاض الطلائع مباراة ودية مع فريق منوف استعداداً لزعيم الثغر وحقق الفوز فيها بثلاثة أهداف دون رد ، سجل ثلاثية الطلائع لقمان محمد وحسن مجدى وكريم حلاوة.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من مهند لاشين ومحمد بسام وعمرو السيسى ومصطفى الزنارى وعلى الفيل ومحمد شعبان كما انتهت إعارة ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندري وكريم الطيب لاعب بيراميدز.