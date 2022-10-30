شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ميدالية حصيلة الأوناش فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو المنتخب المصرى لرفع الأثقال للكبار حصد الميداليات ضمن منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، على صالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت منافسات البطولة فى اليوم الثانى سيطرة مصرية للاعبي المنتخب، وحققت اللاعبة نعمة سعيد ثلاث ميداليات ذهبية فى منافسات الخطف والكلين والنطر والمجموع ضمن وزن 71 كجم، وتوجت زميلتها بسمة عماد بثلاث ميداليات متنوعة بواقع برونزيتي الخطف والكلين والمجموع وفضية النطر ضمن منافسات وزن 59 كجم.

وفى منافسات الرجال استطاع أحمد نصار التتويج بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف و الكلين والنطر والمجموع في وزن 67 كجم، وفى نفس الوزن حقق إيهاب إبراهيم برونزية الخطف و الكلين وفضيتي النطر و المجموع.

كما توج مصطفى إبراهيم بذهبية الكلين و النطر في منافسات وزن 73 كجم، وفي نفس الوزن استطاع أحمد عماد تحقيق ذهبيتي الخطف والمجموع وفضية الكلين والنطر.

وكان المنتخب المصري قد حقق 6 ميداليات ذهبية في اليوم الأول للبطولة حيث حققت حبيبة عبد الفتاح ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 49 كجم، وكما توجت نورا محمد بثلاث ذهبيات أخرى في منافسات وزن 55 كجم في منافسات الخطف والنطر و الكلين والمجموع.

بهذه النتيجة يصل رصيد مصر فى البطولة بـ 22 متنوعة حتى الآن..

شهد منافسات اليوم الثاني رئيس الدولي محمد جلود ورئيس الاتحاد الدولي خالد مهلهل وملئ الجمهور صالة 3 باستاد القاهرة.

بينما تخوض اليوم سارة سمير منافسات وزن 81 كجم .