شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. صفوت عبد الحليم مايسترو وسط الأهلى وقائد جيل التلامذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخض.

حكاية نجم اليوم عن صفوت عبد الحليم الذى بدأ رحلته من قطاع الناشئين بالأهلى فى الحادية عشرة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1968، قبل أن يتم السابعة عشرة، عندما أشركه الراحل محمد عبده الوحش أمام الجيش العراقى فى الثانى من أبريل 1968.

صفوت عبد الحليم، أو "المايسترو الصغير"، قائد فريق الأهلى حقبة السبعينيات (ما يُعرف بجيل التلامذة) ولاعب وسط القلعة الحمراء الأسبق شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر رسميا أمام الطيران فى افتتاحية موسم 1972/1973، وحقق مع الأهلى بطولة الدورى 6 مرات، وكأس مصر مرتين.

خاض عبد الحليم 148 مباراة مع الشياطين الحمر سجل خلالها 6 أهداف فقط، على الرغم من بدايته كمهاجم، منها هدف فى شباك عادل المأمور حارس الزمالك.

اعتزل نجم الأهلي المخضرم فى نهاية موسم 1980/1981، وكان القائد الراحل قد احترف خلال مسيرته الكروية فترة فى لبنان فى النصف الأول من السبعينات.

بعد الاعتزال اتجه صفوت عبد الحليم للعمل التدريبى فشغل منصب مدرب الفريق الأول للأهلى مع المدير الفنى شوقى عبد الشافي، وتوجا بلقب كأس مصر 1991.

ورحل صفوت عبد الحليم عن عالمنا فى نهاية سبتمبر 2018، عن عمر يناهز 67 عاما إثر حريق شب فى منزله.