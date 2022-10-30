شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان يحيى يتوج بـ 6 ميداليات بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شعبان يحيى لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى 6 ميداليات متنوعة فى منافسات وزن 72 كجم، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالبطولة الأفريقية التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتختتم منافساتها اليوم.

ونجح شعبان فى أن يحقق رقما شخصيا جديدا على مستوى الرواد قدره 190كجم.

وتقاسم الثنائي شعبان يحيى ومحمود صبري لاعبا منتخبنا الوطني الأول لرفع الأثقال الباراليمبي المركز الأول في منافسات الكبا، حيث توج محمود صبري بذهبيتين بعد رفعه لثقل قدره 190 كجم أيضا.

وعلى صعيد الناشئين توج حسام عمر أمين بـ 4 ذهبيات، وفى البراعم توج محمد العربي صاحب الـ 15عاما بـ 4 ذهبيات، ويٌعد محمد العربي هو أصغر لاعب بالبطولة.