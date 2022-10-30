شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق النسخة الجديدة لكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المحترفة 19 نوفمبر المقبل موعداً لبدء الدور التمهيدي بكأس الرابطة فى نسختها الثانية على التوالي. وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحقق الدراويش المركز الثالث فى نسحة البطولة السابقة بعد تغلبه على إنبى بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي يوليو الماضي.

وحددت رابطة الأندية 19 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة الدور التمهيدي للبطولة، على أن يقام دور الـ 16 خلال أيام 25،26،27 من نفس الشهر.

ويقام دور الثمانية خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس العام المقبل.