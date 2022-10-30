شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يطالب لاعبى فاركو باستمرار الروح القتالية أمام ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو، لاعبيه بمواصلة خوض مباريات الدوري بالروح القتالية التى ظهرت فى مباراتى الفريق بالجولتين الأولى والثانية للمسابقة، وحقق الفريق البرتقالى تعادلا قاتلا أمام البنك الأهلى فى الدقائق الأخيرة من عمر الجولة الأولى للدورى، ثم عاد وحقق انتصارا غاليا على حرس الحدود فى الجولة الثانية، وذلك أيضاً بالدقائق الأخيرة من عمر الجولة الثانية.

وطالب الميدا لاعبيه بمواجهة المقاولون العرب بنفس الطريقة لمواصلة حصد النقاط وتقديم موسم مميز رغم صعوبة المهمة فى ظل إيقاف القيد وعدم تدعيم الفريق بصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويختتم فريق فاركو، بقيادة البرتغالي نونو الميدا تدريباته اليوم، الأحد استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصرى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الميدا قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك.

وعكف نونو الميدا على استكشاف فريق المقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل قبل ملاقاته بحثاً عن النقاط الثلاث.

وحقق فاركو الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصرى.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.