شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ودية للمصرى فى معسكره المغلق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، والذى يبدأ الأربعاء المقبل بالقاهرة ويستمر لمدة أسبوعين. ويلتقي الفريق الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.

ويجٌرى محمود جابر اتصالاته حاليًا مع عدد من مسئولى الأندية للترتيب لإقامة مباراة رابعة الأحد المقبل السادس من نوفمبر أيضًا.

من جهته علق ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، على الفوز الثمين الذى حققه فريقه على حساب إنبي فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال ياسر يحيى، فى تصريحات للمركز الإعلامي للنادى المصرى، "نعد جماهيرنا بأن القادم سيكون أفضل، لدينا فترة توقف سنعالج فيها مستوى الفريق، لدينا ثقة فى الجهاز الفني وإيهاب جلال واللاعبين، حافظنا على القوام الأساسي ودعمنا بأفضل العناصر الموجودة بالدورى، ونحتاج فقط لمساندة ودعم الجماهير".

وأضاف يحيى، "الجماهير رقم واحد، نحتاج مساندتهم دائماً لنقدم أفضل شىء سواء مجلس إدارة أو لاعبين أو جهاز فنى".

وحصد النادي المصري أول انتصاراته في الموسم الجاري، بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أحرز هدفي المصري كل من، مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم.

واستهل النادي المصري مشواره بالدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم التعادل سلبياً مع بيراميدز في الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على إنبي بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة.