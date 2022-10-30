شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يوجه رسالة لجماهير المصرى بعد الفوز على إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مروان حمدى، مهاجم النادي المصري، أهمية الفوز الذى حققه فريقه بالأمس بثنائية نظيفة على حساب إنبي، فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال مروان حمدى، فى تصريحات للمركز الإعلامي للمصرى، "الفوز على إنبي كان مهماً جداً، كنا نستحق الفوز أيضاً على بيراميدز ولكن لم يحالفنا التوفيق، وقدمنا كل ما فى وسعنا، وفى مباراة إنبي استطعنا تحقيق الفوز".

وأضاف مهاجم المصرى، "سعيد جداً بالتواجد فى الفريق ومع جماهير بورسعيد، هذا سيساعدنا، ونتمنى أن تكون مساندتهم أكبر الفترة المقبلة".

وحصد النادي المصري أول انتصاراته في الموسم الجاري، بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أحرز هدفي المصري كل من، مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم.

واستهل النادي المصري مشواره بالدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم التعادل سلبياً مع بيراميدز في الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.