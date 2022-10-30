شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتصدران ترتيب دورى رجال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات الدور التمهيدى من دورى مرتبط السلة رجال، على مستوى المجموعات الأربعة، على أن تحدد لجنة المسابقات موعد انطلاق دور الـ16 للبطولة وكذلك جدول المباريات.

ترتيب مجموعات البطولة

المجموعة الأولى، يتصدر الأهلى المجموعة برصيد 29 نقطة بعد أن فاز في مباريات الكبار، و خسر مباراة واحدة على مستوى المرتبط، ويليه في المركز الثانى سموحة برصيد 25 نقطة، ثم الجيش 17 نقطة، ودسوق 13 نقطة فقط.

وفى المجموعة الثانية، يتصدر الاتحاد السكندرى برصيد 30 نقطة ، بالفوز في كل المباريات على مستوى الرجال والمرتبط ، يليه التأمين 20 نقطة ، الزهور 19 نقطة ، ثم هليوبوليس 15 نقطة فقط.

وتصدر الجزيرة المجموعة الثالثة برصيد 29 نقطة بالفوز في كل مباريات الكبار ، و الخسارة مباراة واحدة على مستوى فرق المرتبط ، ويليه سبورتنج برصيد 23 نقطة ، ثم الاولمبى 16 نقطة ، و الطيران بنفس الرصيد .

وعلى مستوى المجموعة الرابعة يتصدر الزمالك فرق المجموعة برصيد 27 نقطة بالفوز في 5 مباريات على مستوى الرجال و مثلها على مستوى المرتبط ، ويليه الاتصالات بنفس الرصيد ، و القناة 16 نقطة ، وفى الختام 14 أصحاب الجياد 14 نقطة .



المجموعة الاولى



المجموعة الثالثة



المجموعة الثانية