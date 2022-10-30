شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف قمة محترفى كرة اليد المؤجلة 5 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة لدورى المحترفين لكرة اليد، 5 ديسمبر المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد اعتلاء سبورتنج صدارة الأقوى هجوما بـ347 هدفا بعد انتهاء الجولة الـ 12 بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، بينما حل الزمالك فى المرتبة الأولى كأفضل دفاع باستقبال 89 هدفا فقط.

فيما جاء الأهلى فى المرتبة قبل الأخيرة، من حيث الهجوم برصيد 125 هدفا، بينما جاء هليوبوليس فى المرتبة الثانية برصيد 329 هدفا، وجاء الأهلى فى المرتبة الثانية كأفضل دفاع باستقبال 92 هدفا، والطيران ثالثا باستقبال 244 هدفا.

بينما جاء إجمالى الأهداف 4979 هدفا فى 88 مباراة، بمتوسط أهداف 56.58 .