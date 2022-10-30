مصدر يوضح لمصراوي.. ماذا سيناقش مجلس الزمالك في اجتماعه الطارئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف مصدر أهم النقاط المتوقع مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ، اليوم الأحد، الذي أعلن عنه مرتضى منصور، رئيس النادي.

وكان مرتضى منصور أعلن في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس السبت أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعًا طارئًا الأحد.

ولم يكشف مرتضى منصور النقاط التي سيتناولها الاجتماع الطارئ، لكنه اكتفى بالتأكيد على أن الاجتماع لن يتطرق إلى هزيمة مباراة السوبر أمام الأهلي.

وذكر مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم "الاجتماع سيتناول عددًا من الملفات المهمة، لكن أبرزها أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وكذلك الجمعية العمومية غير العادية التي تم إلغاؤها".

وكان الزمالك خسر بنتيجة 0-2 على يد غريمه الأهلي على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية في نهائي كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021.