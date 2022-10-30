"فقد والده وزوجته ونجله".. أحمد الشيخ من المعاناة في 3 شهور للمنافسة على لقب الهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أحمد الشيخ، ربما تظن في البداية أن الحديث عن لاعب المصري البورسعيدي ولاعب الأهلي السابق، لكن هناك لاعبًا يمتلك نفس الاسم ويلعب في فريق غزل المحلة.

الشيخ منذ بداية الموسم الحالي سجل ثلاثة أهداف ليتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد مرور ثلاث جولات.

"مستمر وواقف على رجلي لأني مؤمن بقضاء الله وراضٍ بكل شيء مكتوب لي وأعلم أنه سوف يعوضني" هكذا كان تعليق أحمد الشيخ في حديث لـ"يلا كورة" عما تعرض له خلال الفترة الماضية.

انطلاقة الشيخ المذهلة في بداية الموسم (2022-2023)، أتت بعدما تعرض لعدة صدمات خارج الملعب على مدار السنوات الماضية، فالبداية كانت مع عام (2016).

لاعب غزل المحلة الحالي، قال :"فقدت زوجتي ووالدي في ثلاثة شهور، مستمر لأني مؤمن بقضاء الله".

الشيخ حكى معاناته، أنه في عام (2016) فقد والده ثم بعدها بثلاثة شهور فقط توفيت زوجته هيّ والجنين بسبب تسمم الحمل، لكنه رزق ببنت من زوجته.

حياة الشيخ استمرت على حد قوله، ليقرر الزواج من جديد في عام (2020)، وفي عام (2021) رُزق بتوأم ولد وبنت لكن الولد توفي في الحضّانة بعد شهرين بسبب مرضه.

صاحب الـ32 عامًا، استطاع أن يقود المحلة لاقتناص سبع نقاط من خلال التسجيل في مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي وأسوان.

الشيخ كلاعب بدأ مسيرته مع طنطا، لكنه رحل بعد ذلك إلى صفوف الاتحاد السكندري عام (2016).

صانع ألعاب المحلة كشف عن هدف يسعى لتحقيقه، قائلاً :"أحلم بحضور تجمع منتخب مصر، لن أقول أنني أريد اللعب للمنتخب، أنا أريد حتى التواجد في تجمع المنتخب".

وانتقل الشيخ للحديث عن مسيرته مع المحلة وطموحه إذا كان يفكر في المنافسة على لقب الهداف :"لا يشغلني لقب الهداف، ما يهمني فقط تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات".

وأنهى :"أتمنى أن أواصل تسجيل الأهداف من أجل فريقي، ومساعدة زملائي في الملعب".

وخاض الشيخ عدة تجارب بعد ذلك عقب تجربته مع الاتحاد من خلال الانتقال لصفوف طلائع الجيش وحرس الحدود ونادي مصر وأخيرًا غزل المحلة الذي انتقل إلى صفوفه صيف (2020).