"قد نفقد فرصة التأهل لدوري الأبطال".. أصداء هزيمة ليفربول أمام ليدز بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - بات الجميع يتحدث عن الهزيمة التي تلقاها ليفربول بشكل مفاجئ على ملعب آنفيلد، أمام فريق ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، بنتيجة 2-1، وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ليفربول كان خسر الجولة الماضية من نوتنجهام فورست بهدف دون رد، ليتعرض لخسارة رابعة خلال هذا الموسم والأولى على ملعبه ووسط جماهيره.

وأصبح "الحُمر" في المركز التاسع برصيد 16 نقطة وعلى بعد 13 نقطة كاملة عن المتصدر مؤقتًا مانشستر سيتي، وستصبح 15 عن آرسنال إذا ما نجح في الفوز على نوتنجهام عصر اليوم.

من جانبه، عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، عن حزنه بعد الخسارة قائلًا: "بدأنا المباراة بصورة جيدة وأعجبتني البداية، لكن تلقينا هدف غريب مبكر كأنه هدف عكسي ولم يفيدنا ابدًا، ثم سجلنا التعادل بعد كرة ثابتة وبعدها شوط أول طبيعي ووضعناهم تحت الضغط".

وأضاف: "بين الشوطين أخبرت اللاعبين بالمساحات التي علينا استغلالها لنتسبب لهم بمشاكل أكثر، ثم حاولنا وخلقنا فرصتين ولم نستغلهما، وكانت مباراة مفتوحة لذلك سجلوا الهدف الثاني في الثواني القاتلة".

وأكمل: "إنه موسم قاس بالنسبة لنا لأننا عانينا من إصابات منذ اليوم الأول وكان علينا إعادة بعض اللاعبين بسرعة".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "لا يمكننا التأهل لدوري الأبطال فى الموسم القادم بهذا المستوى المتقلّب وغير الثابت، علينا إيجاد الحلول".

فيما قال جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس": "ليفربول يعاني من مشاكل كبيرة، هذه ليست صورة مفاجئة لليفربول، إنها مشكلة خطيرة ومستمرة، لا أعلم ما الخطأ الذي حدث مع هذا الفريق؟!".

واستكمل: "يعرف مشجعو ليدز مدى أهمية هذه النتيجة، لقد مضى وقت طويل منذ أن فاز أي شخص على ملعب آنفيلد، سوف يستغلونها وهم محقون في ذلك".

فيما قال جرايم سونيس في تصريحاته عن ليفربول : "اعتاد ليفربول على التنمر على الفرق التي تتواجد في منتصف الجدول، والآن يتعرضون للتنمر".

وأضاف: "لقد قلتها منذ بداية الموسم ، لم يعد خط الوسط الذي يمتلكه ليفربول الآن هو خط الوسط الذي يمكنه الفوز بالبطولات الكبيرة".

فيما قال تيم هوارد حارس مرمى مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، أن موسم ليفربول سيكون متوسطًا ولن يقدر الفريق على المنافسة هذا العام.

وقال هاوارد على شبكة "بي بي سي" بعد المباراة: "خط وسط ليفربول بحاجة إلى إصلاح شامل لأن أمثال تياجو وفابينيو وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر غير قادرين على مواكبة أسلوب لعب كلوب".

وأضاف: "خط الوسط يحتاج إلى تجديد، لقد تقدموا في السن وليس هناك ما يكفي من الأرجل للطريقة التي يريد يورجن كلوب اللعب بها".

فيما صرح كريسينسيو سامرفيل صاحب هدف الفوز على ليفربول قائلًا: "إنها لحظة رائعة بالنسبة لي ولعائلتي، هذه هدية عيد ميلاد مبكرة وأنا سعيد جدًا بها".

وأضاف: "التسجيل في آنفيلد لحظة كبيرة بالنسبة لي، هو حلم كل لاعب، عندما كنت صغيرًا لعبت مع فينورد وحلمت باللعب في الدوري الإنجليزي، عائلتي في هولندا لكنني سأزورها غدًا، ستكون لحظات مميزة مع العائلة".

فيما أشاد جيسي مارش بالفوز الدرامي لفريقه قائلًا: "تحدثنا الأسبوع الماضي عندما خسرنا على ملعبنا أمام فولهام، وأردنا تغيير الوضع".

وأضاف "كنا في حاجة إلى الحارس إيلان الذي تصدى لبعض الكرات الخطيرة، لقد كان من الضروري وقف نزيف النقاط، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا وسعيد للغاية بالنتيجة".

الجدير بالذكر، أن قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، هو من سجل هدف ليفربول في المباراة، لكنه لم يكن كافيًا لمنع خسارة فريقه.