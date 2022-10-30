مدرب ليدز يونايتد يعلق على إسقاط ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أشاد الأمريكي جيسي مارش بالفوز الدرامي لفريقه ليدز يونايتد على مضيفه ليفربول 2-1 مساء السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف مارش أن الفوز كان ضروريا "لوقف النزيف".

وقال مارش "تحدثنا الأسبوع الماضي عندما خسرنا على ملعبنا أمام فولهام 2-3، بشأن أننا ننتظر الخسارة بشكل أكبر من الضغط من أجل الفوز".

وأضاف "كنا في حاجة إلى الحارس إيلان الذي تصدى لبعض الكرات الخطيرة، لكني أعتقد أن التفكير في الضغط والبقاء في المباراة ومعرفة إذا كنا نستطيع إيجاد مخرج، بدلا من الخروج بنقطة واحدة أو حصد النقاط الثلاث، كان قويا وأظهر التصميم والإيمان في صفوف الفريق".

وأكد "كان من الضروري وقف النزيف، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا وسعيد للغاية للاعبينا".