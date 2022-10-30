"كرة ويد".. الزمالك يخسر 4 نهائيات متتالية في 50 يوم (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - جاءت خسارة الزمالك من الأهلي في بطولة السوبر لتكمل مسلسل خسائر النهائيات للزمالك في الموسم الجديد والذي شهد خسارة أربع نهائيات متتالية في 50 يوم .

وعل الرغم من تفوق فريقي كرة اليد والقدم بالزمالك محلياً الموسم الماضي والاستحواذ على كل البطولات باستثناء كأس اليد إلا أنهما تراجعا في مطلع هذا الموسم بخسارة كل البطولات التي شاركا فيها.

وفقد فريق كرة القدم بطولة السوبر المصري السعودي " سوبر لوسل" بالخسارة 4-1 بركلات الترجيح من شقيقه الهلال السعودي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت باستاد لوسيل بالتعادل بهدف لكل فريق والتي أقيمت في التاسع من الشهر الماضي في قطر.

وتلقى فريق اليد بالزمالك ضربتين متتاليتين من الترجي التونسي في لعبة كرة اليد ،حيث خسر نهائي البطولة العربية التي استضافتها تونس الشهر الماضي في الثواني الأخيرة ليفقد الفريق الأبيض فرصة التأهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي أقيمت في السعودية .

وبعد 14 يوماً من الخسارة العربية تلقى الزمالك خسارة أخرى من الترجي في نهائي البطولة التي أقيمت في تونس ومنعه من تحقيق رقم قياسي بتحقيق اللقب الرابع تواليًا.

وجاء فريق الكرة ليضع الزمالك أمام أحد أسوأ البدايات في تاريخه بالخسارة من الأهلي 2-0 في بطولة السوبر المصري ليفقد الفريق الأبيض فرصة تحقيق الثلاثية للمرة الأولى على يد غريمه التقليدي ويفقد بطولة جديدة في اقل من شهرين.