بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباراة مصيرية للمنتخب الأولمبي.. ومواجهات بإنجلترا وإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم عدد من المباريات الهامة بالدوريات الأوروبية الكبرى، ولعل أهمهما مباراة منتخب مصر الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا، ومواجهتي آرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني، إضافة لمباراة نانت الفرنسي الذي يضم مهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد.

تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إيسواتيني الأولمبي.. الساعة 8 مساءً.. ستاد الأسكندرية | ONTime Sports

ارسنال ونوتنجهام فورست.. الساعة 4 عصرًا.. ملعب الإمارات.. الحكم: سيمون هوبر | beIN Sports 1 HD Premium.

مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد.. الساعة 6:15 مساءً.. ملعب أولد ترافورد.. الحكم: كريستوفر كافانا | beIN Sports 1 HD Premium.

ريال مدريد وجيرونا.. الساعة 5:15 مساءً.. ملعب سانتياجو برنابيو.. | beIN Sports HD 1.

الدوري الفرنسي (الأسبوع الـ13)

نانت وكليرمون.. الساعة 4 عصرًا.. ملعب لا البوجوار.. الحكم: بينوا باستيان | beIN Sports 3 HD Premium.