أبرزها مصر وإيسواتيني ومواجهة مانشستر يونايتد ووست هام.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 30 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات على مستوى العالم.

وسيلتقي اليوم منتخب مصر الأولمبي مع نظيره إيسواتيني، على ملعب استاد الإسكندرية في إياب المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

كما تقام اليوم مباراتين في الدوري الإنجليزي بالجولة الرابعة عشر، أبرزهما مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد.

وفي الدوري الإسباني، سيواجه ريال مدريد نظيره جيرونا في المباراة التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثانية عشر من الليجا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة

مصر ضد إيسواتيني الكونغو وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD.

الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال ضد نوتينجهام فورست وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد وتنطلق المباراة في تمام 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3 TR

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد بلد الوليد وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

ريال مدريد ضد جيرونا وتنطلق المباراة في تمام 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

أتليتك بيلباو ضد فياريال وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد ضد ريال بيتيس وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2 English

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد أتلانتا وتنطلق المباراة في تمام 1:30 ظهرًا، 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

كريمونيزي ضد أودينيزي وتُذاع على Sport TV4 Portugal

سبيزيا ضد فيورنتينا وتُذاع على AD SPORTS Premium 2

وتنطلق المباراتان في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

لاتسيو ضد ساليرنيتانا وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV3 Portugal

تورينو ضد ميلان وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة،10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

شالكه ضد فرايبورج وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4 TR

كولن ضد هوفنهايم وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3 English

الدوري الفرنسي

أوكسير ضد اجاكسيو وتنطلق المباراة في تمام 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ستاد بريست ضد ستاد ريمس وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

رين ضد مونبلييه وتُذاع على beIN Sports HD 2

نانت ضد كليرمون فوت وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

موناكو ضد أنجيه وتُذاع على beIN Sports HD 4

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

لوريان ضد نيس وتنطلق المباراة في تمام 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ليون ضد ليل وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي ضد إستوريل برايا وتُذاع على Sport TV2 Portugal

بوافيستا ضد فيزيلا وتُذاع على Sport TV1 Portugal

وتنطلق المباراتان في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

كاسا بيا ضد ريو آفي وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

جل فيسنتي ضد سبورتينج براجا وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal