شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقالات تضرب اتحاد الاسكواش.. آخرهم نائب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أشرف أشرف قناوى، نائب رئيس اتحاد الاسكواش ، استقالته من منصبه رسمياً لعدم استكمال مهمته عن الدورة المنعقدة حاليا، وجاءت هذه الاستقالة لتجدد مشاكل هذا المجلس والذى سبق وصدر حكم ضده من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل المجلس.

وكان الثنائي محمد عبد الحفيظ ورشا حجازى عضوا المجلس قدما استقالتهما، بالإضافة إلى استقالة عمر البرلسي رئيس لجنة المسابقات، وبذلك يواجه المجلس شبح عدم القانونية فى حال استقالة أى عضو جديد من منصبه.



أشرف قناوي

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكما، في وقت سابق، بحل اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة، وذلك بعد الطعن في نتيجة الانتخابات، والذى قدمه إيهاب حافظ عضو مجلس إدارة سابق فى اتحاد اللعبة.

وكان عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، قد حسم نتيجة الانتخابات الجديدة للدورة 2021/2024، ليحتفظ برئاسة الاتحاد مرة أخرى منذ توليه رئاسة الاتحاد في عام 2008.

وجاء تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الاسكواش كالتالى:

1.عاصم خليفة - رئيس

2. عمرو المرشدي - عضو

3. آمنة الطرابلسي - عضو

4.كريم المستكاوي - عضو

5. رشا حجازي - عضو

6.أشرف قناوي - عضو

7.عصام عبد الحفيظ - عضو.