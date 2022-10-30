شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصرى: لدينا أفضل لاعبين بالدورى ونعد الجماهير بتقديم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، على الفوز الثمين الذى حققه فريقه على حساب إنبي فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال ياسر يحيى، فى تصريحات للمركز الإعلامي للنادى المصرى، "نعد جماهيرنا بأن القادم سيكون أفضل، لدينا فترة توقف سنعالج فيها مستوى الفريق، لدينا ثقة فى الجهاز الفني وإيهاب جلال واللاعبين، حافظنا على القوام الأساسي ودعمنا بأفضل العناصر الموجودة بالدورى، ونحتاج فقط لمساندة ودعم الجماهير".

وأضاف يحيى، "الجماهير رقم واحد، نحتاج مساندتهم دائماً لنقدم أفضل شىء سواء مجلس إدارة أو لاعبين أو جهاز فنى".

وحصد النادي المصري أول انتصاراته في الموسم الجاري، بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أحرز هدفي المصري كل من، مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم.

واستهل النادي المصري مشواره بالدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم التعادل سلبياً مع بيراميدز في الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.