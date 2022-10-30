شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: ليس لدينا مستحقات متأخرة وسندعم الفريق فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صابر عيد المدير الرياضي لغزل المحلة، عن سر الأداء المميز الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة اليوناني بابا فاسيليو، بعدما حصد الفريق 7 نقاط عقب خوضه 3 جولات من الدوري.

وقال عيد في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": الحمد لله حققنا نفس انطلاقة الموسم الماضي كنا حصدنا 7 نقاط في أول 3 مباريات، وهناك أداء جيد في الملعب واستحواذ، بقالنا 5 أسابيع مع المدرب كنا من أقل الفرق اسكواد في الدوري وعانينا من التمريرات الخاطئة وفاسيليو عمل على تحسين ذلك الوضع.

وأضاف: بابا فاسيليو عامل حالة داخل المنظومة والجماهير سعيدة بالمكسب والأداء، والجهاز الفني محترم جداً وفي حالة حب بين الإدارة والجهاز واللاعبين والجماهير، هدفنا الحفاظ على الجهاز الفني، محمد عودة رحل لأن ناديه طلبه ولم يستطع أن يرفض الأمر، وعبد الحميد بسيوني عمل معنا في كأس الرابطة وحصدنا أول مجموعتنا ووصلنا للنهائي، وبعدها رحل لتلقيه عرض من سموحة.

بالنسبة للأمور المادية لسنا الأعلى ونعمل وفقاً لإمكانياتنا ولكن لا يوجد مستحقات متأخرة لدينا.

واختتم: نتابع اللاعب سلوكياً وفنياً قبل ضمه إلى الفريق وفي يناير سنضم لاعبين جدد لتدعيم الفريق.