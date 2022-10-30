شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصحية كولر للاعبى الأهلى قبل مباراة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء لمقبل في بطولة الدوري الممتاز، وأكد كولر للاعبي الأهلي أن المباريات التي تأتي بعد لقاءات قوية وتتويج دائماً ما تكون صعبة وقد فقد خلالها اللاعبين التركيز.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم النقاط الثلاثة في مباراة الداخلية للحفاظ على مسيرة الأنتصارات المحلية.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري بإستاد السويس الجديد وهي المباراة التي يرغب فيها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث في مسابقة الدوري بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.

وكان فريق الأهلي قد خاض مرانه أمس ،السبت، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية‏ حيث خاض الفريق مرانه بدون راحة حيث توجهت حافلة الأهلي من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة السوبر المصري التي أقيمت أمس الأول تدريبات ‏استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب ‏التتش تحت إشراف الجهاز الفني ، وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير، حارسا الفريق، ‏تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران ثم ‏عقد جلسة تنسيقية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للترتيب للمرحلة المقبلة.‏

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏