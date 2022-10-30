شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير لمحمود متولى بعد تألقه فى السوبر: "صبرت وتعبت كتير وربنا بيعوضك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سعد الدين سمير، قائد فريق فيوتشر حالياً والنادي الأهلي سابقاً رسالة دعم وتحفيز لمحمود متولي مدافع القلعة الحمراء، بعد تألقه في مباراة كأس السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك مساء الجمعة الماضية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وكتب سعد سمير عبر حسابه على فيس بوك: محمود متولي ربنا يحفظك صبرت كتير وتعبت كتير وربنا بيعوضك خير لاعيب كبير وشخصية محترمة.



سعد سمير

ويستعد فريق فيوتشر، تدريباته بأنجولا، لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تقام مباراة فيوتشر وأول أغسطس في الخامسة مساء الأربعاء المقبل بأنجولا، في ذهاب دور الـ 32 التكميلي.

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس في الكونفدرالية، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع، أن علي ماهر لم ينهي حتى الآن اجراءات الرخصة التدريبية A ،مضيفا أن جهود النادي مستمرة لانهائها في أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.