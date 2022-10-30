شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتسلح بالقوة الضاربة لفيوتشر قبل مواجهة أول أغسطس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، درجة الاستعداد القصوى للاعبي الفريق، استعداداً لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، فى المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتسلح علي ماهر بأقوى عناصر الفريق، وأبرزهم أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو، ومهند لاشين ومروان محسن، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، وخاض الفريق مرانه الأول أمس السبت فى أنجولا، حيث سادت حالة من الجدية فى التدريبات بين جميع اللاعبين.

من ناحية أخرى، قام السفير المصري بأنجولا محمد صفوت بزيارة فريق فيوتشر اليوم بفندق الاقامة للاستعداد لمواجهة نادي أول أغسطس في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وحرصت السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات في استقبال البعثة والعمل على إيجاد كافة سبل الراحة والأمان.

يذكر أن المباراة ستقام فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.