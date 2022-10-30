شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات مصر فى اليوم الختامى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل منافسات اليوم الختامى لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال الباراليمبي، والتى استضافتها مصر منذ يوم 27 أكتوبر الجارى، وتختتم منافساتها اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتبدأ المنافسات بإقامة منافسات وزن 72 كجم رجال والذى يشارك فيه لاعبو منتخبنا الأول شعبان يحيى ومحمود صبري، ولاعبا منتخبنا للناشئين محمد العربي وحسام عمر أمين، ويليه ميزان 107 كجم رجال والذى يشارك فيه لاعبو منتخبنا الأول معتز محمد ومحمد السيد، ولاعبا منتخب الناشئين مروان مصطفى وحسام عمر ، ثم تنطلق منافسات وزن فوق 107 كجم رجال بمشاركة لاعب منتخبنا الأول عمرو فاروق ولاعب منتخبنا للناشئين عمار أبو زيد.

وفى الواحدة والربع ظهراً، تنطلق مسابقات الفرق، حيث تبدأ بمنافسات فرق السيدات تليها منافسات فرق الرجال وتختتم المنافسات بمسابقة الفرق المختلطة ، تليها مباشرة مراسم حفل الختام والتي يشهدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان منتخبانا الوطنيان الأول والناشئين قد حصدا أكثر من 128 ميدالية متنوعة حتى الآن فى منافسات البطولة.