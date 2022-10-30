شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافآت خاصة بعد التتويج بلقب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، خاصة بعد الأداء القوى والروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون، ووجود رغبة واضحة لديهم فى العودة للتتويج بالألقاب وإصرارهم على حصد لقب البطولة، خاصة بعد الموسم الصعب الذي لعبه الفريق الأحمر الموسم الماضي.

جاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي في صرف مكافآت خاصة للاعبين تقديرا لدور اللاعبين بعد تحمل المسئولية واستعادة شخصية الفريق الأحمر التي غابت عنهم في نهاية الموسم الماضي، وتسببت في فقدان الأهلي للقب الدوري وكأس مصر، كما تسببت في هزة بمستوى الفريق الأحمر.

وترغب إدارة الأهلي في تحفيز اللاعبين معنويا والشد من أزرهم من أجل الاستمرار في مواصلة العروض القوية والفوز بكل الألقاب التي ينافس عليها الفريق الأحمر في الموسم الحالي على المستوى المحلي والقاري، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم بعد الفوز بلقب السوبر على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

ووجه مسئولو النادي الشكر إلى جماهير الأهلي الوفية التي تستحق أن يضحي الجميع من أجلها، وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان ، وشددوا على أن لاعبي الأهلي وجهازهم الفني يستحقون التحية والتقدير على الروح العالية والأداء الرجولي طوال زمن المباراة، واستطاعوا أن يسعدوا جماهيرهم ببطولة غالية مع انطلاقة الموسم الجديد.

كما وجهوا الشكر لدولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها بطولة السوبر، وما لاقته بعثة الأهلي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ لحظة وصولها ، وأكدوا أن هذا ليس بجديد على الشعب الإماراتي الشقيق، الذي يرتبط بأشقائه المصريين بعلاقات تاريخية وطيدة موثوقة بالمحبة والتآخي على مر العصور.