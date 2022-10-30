شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم: الدورى المصرى أقوى من الجزائري وهدفي الاحتراف بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجزائرى عبد الرحيم دغموم، لاعب النادي المصري، أن الدوري المصرى أقوى بكثير من الجزائري، وأنه يطمح فى حجز مكان أساسى مع الفريق الأخضر، وذلك للتألق والاحتراف بأوروبا.

وحصد المصري أول انتصاراته فى الموسم الجاري بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وأحرز هدفي المصري مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم.

وقال دغموم فى تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي المصري، "إن شاء الله هذا الهدف يكون بداية لتقديم إضافة للفريق، كنا نعرف أن مباراة إنبي ستكون صعبة لأن الخصم قوى، ولكن كان لدينا إرادة للعودة بنتيجة إيجابية ونتمنى أن نكمل على طريق الانتصارات.

وأضاف دغموم، مستوى الدوري الجزائري أقل من المصرى بفرق شاسع، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأتمنى أن يكون لي مكاناً أساسياً مع المصري، وهدفي الاحتراف في أوروبا.

واختتم قائلا، "الحمد لله انضمامي للمصري منذ وصولي رحب بي جميع اللاعبين وأشكر اللاعبين، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، عماد الدين زميلي في المنتخب قبل المصري ونتمنى أن نمثل الجزائر أفضل تمثيل في الدوري المصري".

واستهل النادي المصري مشواره بالدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم التعادل سلبياً مع بيراميدز في الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.