شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان سلامة تحصد برونزية بطولة العالم للكاراتيه فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت نورهان سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الثالث وبرونزية بطولة العالم التى تقام بتركيا، لمنافسات تحت 21 سنة، بمشاركة المنتخبات المصرية للشباب والناشئين والشابات والناشئات .

وتعد ميدالية نورهان سلامة هى التاسعة للبعثة المصرية حتى الآن، حيث حقق المنتخب 4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، ليحتل المركز الثانى خلف اليابان المتصدر بخمسة ذهبيات وبرونزية.

قائمة اللاعبين فى البطولة تضم كلا من: مريم أحمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، اية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح .

ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ويرافقهم سيد نصر نائب رئيس الاتحاد ومحمد الحسينى وعصام عبد الرؤوف أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.