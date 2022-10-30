شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، منافسات اليوم الختامي لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والتى أقيمت منافستها بالصالة رقم 2 لمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

ويضم الجدول مواجهات الدور الثاني من مسابقات تحت 11 و15 و19 عاما للأولاد، حيث تمكن 12 لاعبا مصريا من الصعود إلى دور ال32 من منافسات 11 سنة، وضمن منهم 6 لاعبين التواجد في ثمن النهائي بعد أن جنبتهم القرعة اللعب في هذه المرحلة.

وعلى صعيد مسابقة 15 عاما، سيقام الدور الثاني بداية من دور الـ64 ، على أن يظهر 18 لاعبا من مصر في هذا الدور، وستبدأ منافسات تحت 19 عاما في اليوم بلقاءات دور الـ32 بوجود 13 لاعب يمثلون المنتخب الوطني.

وأسفرت نتائج مسابقة تحت 17 عاما التي انتهت مساء السبت، عن تتويج المصري ياسين جابر بالمركز الأول عقب تغلبه على مواطنه مؤمن صلاح في نهائي مصري خالص، وجاء الثنائي الهندي "جاش أميد وبالامورجان" بالمركز الثالث.

وفي منافسات تحت 13 سنة حقق النيجيري "ماتيو كوتي" المركز الأول بعد الفوز على بطل بورتوريكو "ستيفن مورينو" صاحب المركز الثاني، فيما فاز "سوهام مخيريجي" من الهند و"انريك ريوس" من بورتريكو بالمركز الثالث.

يذكر أن هنا جودة قد توجت بلقب تحت 19 عاما للبنات فيما جاءت زميلتها رؤى الناغي في المركز الثالث لنفس المسابقة، كما حصدت حبيبة البسومي المركز الثاني في منافسات تحت 15 عاما، كما نجحت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب بالفوز بالمركز الثالث تحت 11 عاما.