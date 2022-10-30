شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كولر يقدم أوراق اعتماده فى قلوب الجماهير الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى أن يقدم أوراق اعتماده فى قلوب الجماهير الحمراء بعد حصد أول ألقابه مع الأهلى بالتتويج بالسوبر على حساب الزمالك بهدفين دون رد خارج الديار بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ونجح كولر فى إقناع الجماهير الحمراء بأسلوب خطته منذ قدومه للأهلى، خاصة فى ظل إعادة الفريق للمكسب مجددًا بعد فترة صعبة طالت الفريق.

وقاد كولر الأهلى فى 5 لقاءات بـ 3 بطولات مختلفة، حقق الفوز فيهم جميعاً وسجل 8 أهداف ولم تتلق شباكه أية أهداف، وهم مباراتين فى دورى أبطال أفريقا، ومثلهما فى بطولة الدورى، وواحدة فى كأس السوبر المحلى.

كما قاد كولر الأهلي للفوز في أول مباراتين بالدوري على حساب الإسماعيلي وأسوان بنفس النتيجة هدف نظيف، حيث حصد أول 6 نقاط في المسابقة التي انطلقت يوم 18 أكتوبر.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للمدير الفنى للأهلى كولر فى الصور التالية