شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية 3 أيام للاعبي المصري والدخول بعدها بمعسكر مغلق أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام، وذلك عقب نهاية مباراة الفريق أمام نظيره إنبى التى أقيمت مساء أمس السبت وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين للاشىء.

ويستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء القادم الموافق الثانى من نوفمبر المقبل، حيث سينتظم الفريق فى معسكر مغلق يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، وهى الفترة التى سيستغلها الجهاز الفنى بقيادة الكابتن إيهاب جلال لإقامة عدد من المباريات الودية.

وقام مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي، بتقديم التهنئة للجهاز الفنى ولاعبى الفريق على تحقيق أول فوز فى مسابقة الدورى العام بعد هزيمة فى أولى المباريات بثلاثة نظيفه لملم سيراميكا وتعادل سلبى مع بيراميدز فى المباراة الثانية ثم الفوز فى مباراة امس أمام إنبي.

كما قرر إيهاب جلال، ضم 4 من ناشئين النادى المصرى وتصعيدهم للفريق الأول وهم : شداد، وإبراهيم سعيد، مصطفى أيمن، ومحمد عبد السلام، وذلك لتأهيلهم والاستفادة منهم لسد الأماكن الشاغرة فى عدد من المراكز.

وأعلن عن أنه فى حالة عدم إقامة مباريات بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف سيخوض 4 مباريات ودية، وفى حالة وجود مباريات كأس الرابطة سيخوضها لتجربة اللاعبين.