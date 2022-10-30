شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه إيسواتيني فى إياب الدور الثانى لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الأولمبي، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الإسكندرية، إيسواتيني فى المباراة الحاسمة إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمقرر إقامتها منتصف العام المقبل بالمغرب.

المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي عقد مؤتمرا أمس الأول، تحدث فيه المدرب عن المباراة وأهميتها، وسمح بتواجد وسائل الإعلام فى التدريبات لمدة ربع ساعة، وأكد على صعوبة المهمة وجاهزية اللاعبين لخوض التحدى.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، ورباعي الدفاع أحمد عيد، عبد الرحمن رشدان، محمد طارق، محمد أشرف بكري، وفي الوسط العربي بدر وعبد الغني محمد ومحمود صابر، وفي الهجوم الثلاثي مصطفى سعد ميسي، إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

منتخب مصر ينتظر الفوز على إيسواتيني بالدور الثاني من التصفيات، ليصعد للدور الثالث والأخير ليواجه الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون في الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023.

وشهدت الأيام الأخيرة محاضرات مكثفة من البرازيلي ميكالي مع اللاعبين، حذرهم فيها من ظاهرة إهدار الفرص، وطالبهم بإنهاء المباراة في وقتها الأصلي دون الدخول فى حسابات ضربات الترجيح المعقدة.

يذكر أن الفائز من مراحل التصفيات الثلاثة يصعد مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.