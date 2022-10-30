شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام إيسواتيني.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرازيلي روجيريو ميكالي الدفع بتشكيل متوازن في مواجهة إيسواتيني التي تجمع المنتخبين في الثامنة مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إياب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم تحت 23 عامًا.

ومن المنتظر ان يبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

ورباعي الدفاع أحمد عيد، عبد الرحمن رشدان، محمد طارق، محمد أشرف بكري.

وفي الوسط العربي بدر وعبد الغني محمد ومحمود صابر.

وفي الهجوم مصطفى سعد ميسي، إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

يذكر أن الفائز يصعد بعد ذلك مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.